Пришедшего к больному ребенку.

В Тюмени хозяева овчарки, покусавшей врача, заплатят 40 тысяч рублей. Такое решение принял Центральный райсуд, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Инцидент произошел вечером 6 января 2017 года. Педиатр приехала на вызов к больному 3-летнему ребенку. После осмотра женщина стала выходить из дома, и на нее набросилась кавказская овчарка, которую не смогла удержать хозяйка. Собака укусила врача за бедро, изодрав пуховик и брюки. Пострадавшую доставили в медучреждение. Она неделю находилась на больничном, а затем лечилась у невролога в связи с перенесенным стрессом.

Хозяин овчарки отказался возместить врачу причиненный ущерб, и женщина обратилась в суд.