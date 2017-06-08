Как скоро подобного ждать в Екатеринбурге?

В Новочеркасске 50 любителей шаурмы, в том числе дети, слегли с сальмонеллезом. Все они оказались клиентами одного и того же ларька, расположенного рядом со зданиями государственного политехнического университета и инженерно-мелиоративного института.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Ростовской области, по факту массового отравления возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Пациенты с симптомами интоксикации начали поступать в инфекционную больницу еще 5 июня. По данным регионального управления Роспотребнадзора, у больных выявлен сальмонеллез.

В павильоне, где продавали опасную шаурму, обнаружены многочисленные нарушения, в том числе отсутствие документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность сырья. Отобраны образцы продукции и материал от сотрудников. В отношении хозяина ларька возбуждено административное дело и составлен протокол о временном запрете деятельности.

Стоит отметить, что увлечение шаурмой докатилось и до Екатеринбурга. За последние месяцы в городе выросло несколько десятков павильонов, где прямо при посетителях в лаваш заворачивают мясо и овощи.