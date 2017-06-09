Внучка Хрущева погибла под колесами электричкиСегодня в 08:02
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Ей было 77 лет.
77-летняя внучка Никиты Хрущева попала под электричку. Несчастный случай с Юлией Хрущевой случился 8 июня в Москве на платформе "Мичуринец", сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.
В пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЦФО подтверждают факт смертельного травмирования пожилой женщины на железной дороге, передает "Уралинформбюро". Она переходила пути в неположенном месте.
Следует отметить, что внучка Никиты Хрущева Юлия одновременно была его приемной дочерью. Первый секретарь ЦК КПСС удочерил ее после того, как его сын Леонид (отец Юлии) пропал без вести.
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