×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Внучка Хрущева погибла под колесами электричкиСегодня в 08:02

  • Текст

Ей было 77 лет.

77-летняя внучка Никиты Хрущева попала под электричку. Несчастный случай с Юлией Хрущевой случился 8 июня в Москве на платформе "Мичуринец", сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.

В пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЦФО подтверждают факт смертельного травмирования пожилой женщины на железной дороге, передает "Уралинформбюро". Она переходила пути в неположенном месте.

Следует отметить, что внучка Никиты Хрущева Юлия одновременно была его приемной дочерью. Первый секретарь ЦК КПСС удочерил ее после того, как его сын Леонид (отец Юлии) пропал без вести.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Страховщики грозятся бросить ОСАГО

Страховщики грозятся бросить ОСАГО

Бизнес стал убыточным из-за мошенников.

Куйвашева выберут по стандарту

Куйвашева выберут по стандарту

Президентского избрания.

Пятилетка на низком старте

Пятилетка на низком старте

Оценит ли Кремль свердловскую стратегию?

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×