После домашних родов.

В больнице Магнитогорска скончалась новорожденная девочка. Проводится доследственная проверка.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, 6 июня младенца доставили в реанимацию в тяжелом состоянии после родов в домашних условиях. На следующий день малышка скончалась.

Сейчас выясняется точная причина смерти девочки. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.