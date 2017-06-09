×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В магнитогорской больнице скончалась новорожденная Сегодня в 08:46

  • Текст

После домашних родов.

В больнице Магнитогорска скончалась новорожденная девочка. Проводится доследственная проверка.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, 6 июня младенца доставили в реанимацию в тяжелом состоянии после родов в домашних условиях. На следующий день малышка скончалась.

Сейчас выясняется точная причина смерти девочки. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Страховщики грозятся бросить ОСАГО

Страховщики грозятся бросить ОСАГО

Бизнес стал убыточным из-за мошенников.

Куйвашева выберут по стандарту

Куйвашева выберут по стандарту

Президентского избрания.

Пятилетка на низком старте

Пятилетка на низком старте

Оценит ли Кремль свердловскую стратегию?

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×