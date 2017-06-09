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На тюменской трассе пьяный бесправник погубил двух человекСегодня в 13:04

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Еще двое пострадали.

Ранним утром 9 июня 2017 года на 177 километре трассы Тюмень - Ханты-Мансийск (Тобольский район) лоб в лоб столкнулись SsangYong Actyon и Kia Rio.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области, виновником аварии стал водитель SsangYong. При обгоне он заехал на обочину, после чего авто выбросило на встречную полосу. Водитель и пассажир Kia скончались на месте. Еще один мужчина из этой иномарки получил открытую черепно-мозговую травму. У пассажира SsangYong перелом ключицы.

Как выяснилось, виновник ДТП был пьян и ранее лишен прав. Он не пострадал.

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