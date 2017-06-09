Двое уральцев погибли под колесами поездаСегодня в 13:45
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В разное время.
В Свердловской и Челябинской областях под колесами поезда погибли двое мужчин. По обоим случаям проводятся проверки, сообщили "Уралинформбюро" в уральском СУ на транспорте СКР.
Первый инцидент произошел 8 июня 2017 года на 8 километре перегона "Каменск-Уральский - УАЗ". 25-летний молодой человек переходил пути перед близко идущим составом.
9 июня на 1931 километре перегона "Златоуст - Аносово" под колеса состава попал пожилой мужчина. На вид погибшему 50-60 лет, его личность сейчас устанавливается.
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