В разное время.

В Свердловской и Челябинской областях под колесами поезда погибли двое мужчин. По обоим случаям проводятся проверки, сообщили "Уралинформбюро" в уральском СУ на транспорте СКР.

Первый инцидент произошел 8 июня 2017 года на 8 километре перегона "Каменск-Уральский - УАЗ". 25-летний молодой человек переходил пути перед близко идущим составом.

9 июня на 1931 километре перегона "Златоуст - Аносово" под колеса состава попал пожилой мужчина. На вид погибшему 50-60 лет, его личность сейчас устанавливается.