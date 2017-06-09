Вторые сутки.

В Нижнем Тагиле ищут 9-летнего Данила Плешкова. Школьник ушел из дома на Октябрьском проспекте 8 июня 2017 года около 11 часов и не вернулся.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского ГУ МВД, мальчик учится в школе №40. По словам матери школьника, ее сын раньше не уходил из дома и не склонен к бродяжничеству.

Рост Данила 130-138 сантиметров, он худощавого телосложения. У ребенка светлые короткие волосы.

В день исчезновения он был одет в черную куртку, серую футболку, темно-синие джинсы и олимпийку.

Всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении Данила, просят сообщить ее по телефонам: (3435) 97-65-07, 97-65-02 или на линию 02.