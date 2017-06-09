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Сургутяне устроили массовую драку на глазах у детейСегодня в 17:04

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Стенка на стенку сошлись 20 человек.

В Сургуте группа молодых людей устроила массовую драку на детской площадке. Инцидент произошел вечером 8 июня во дворе дома по улице Бажова, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ОМВД по Сургуту.

Как сообщают очевидцы, в драке участвовали около 20 человек. Одного из мужчин сбили с ног и пинали ногами прямо на глазах у детей и испуганных прохожих. Полиция задержала нескольких участников драки. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Побои".

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