Стенка на стенку сошлись 20 человек.

В Сургуте группа молодых людей устроила массовую драку на детской площадке. Инцидент произошел вечером 8 июня во дворе дома по улице Бажова, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ОМВД по Сургуту.

Как сообщают очевидцы, в драке участвовали около 20 человек. Одного из мужчин сбили с ног и пинали ногами прямо на глазах у детей и испуганных прохожих. Полиция задержала нескольких участников драки. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Побои".