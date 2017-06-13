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В Екатеринбурге выгорела квартира – погибла женщинаСегодня в 07:51

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Нетрезвый сожитель выжил.

В ночь на 10 июня в переулке Короткий в Екатеринбурге сгорела квартира – погибла 42-летняя хозяйка. Сигнал о возгорании поступил около 05.00, сообщили "Уралинформбюро" в службе спасения "Сова".

Как уточнили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, на момент пожара в квартире находился сожитель жертвы. Однако рассказать о причинах ЧП он не смог, поскольку был сильно пьян.

Причина гибели женщины устанавливается.

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