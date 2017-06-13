37 пострадавших.

Вечером 12 июня 2017 года на 702 километре федеральной трассы Иркутск - Чита под поселком Хохотуй (Забайкальский край) автобус с 50 пассажирами и водителем сорвался с 30-метровой высоты в пропасть.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого минздрава, 10 человек погибли на месте, еще четверо, включая водителя, скончались в реанимации. 37 человек пострадали.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Кроме того, выясняется наличие в происшествии признаков оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст.238 УК РФ), устанавливаются возможные признаки халатности работников компании, обслуживающей дорогу (ст.293 УК РФ).

Следует отметить, что на участке трассы не было установлено предупредительных знаков о ремонтных работах, а место, где автобус съехал с трассы, не ограждено. Проводится опознание погибших, допрашиваются очевидцы, добавили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По сообщениям федеральных СМИ, автобус перевозил православных паломников, которые возвращались в Читу из села Урлук, где находится обитель преподобного Варлаама.