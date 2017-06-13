В ДТП под Нижним Тагилом погиб мужчинаСегодня в 10:20
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Еще три человека пострадали.
Вечером 12 июня 2017 года под Нижним Тагилом на 50 километре трассы Николо-Павловское – Петрокаменск – Алапаевск столкнулись ВАЗ-21140 и ВАЗ-21112.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, виновником аварии был 36-летний водитель "четырнадцатой". При выезде со второстепенной дороги он не уступил движущемуся по главной авто.
60-летний пассажир "одиннадцатой" скончался на месте. У второй пассажирки - 57-летней женщины - открытые переломы лобной кости и кисти, перелом скулы, рваная рана рта. Водитель ВАЗ-21112 получил ушибы грудной клетки и колена. Виновник аварии получил перелом двух ребер.
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