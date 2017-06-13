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В Югре на трассе опрокинулся КамАЗСегодня в 15:42

  • Текст

Водитель погиб.

11 июня 2017 года в ХМАО-Югре на 32 километре Горшковского месторождения опрокинулся КамАЗ.

47-летний водитель грузовика не справился с управлением и съехал с дороги, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды окружного управления ГИБДД. Он скончался на месте.

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