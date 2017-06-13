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В Перми на чердаке дома нашли труп мужчиныСегодня в 14:17

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Которого искали 2 недели.

11 июня 2017 года в Перми на чердаке дома на улице Гатауллина нашли труп 48-летнего мужчины, пропавшего две недели назад.

На теле погибшего нет следов насильственной смерти, сообщила "Уралинформбюро" старший помощник руководителя краевого СУ СКР Ирина Незнамова. Точную причину гибели установит судмедэкспертиза.

По данным местных СМИ, мужчина покончил с собой.

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