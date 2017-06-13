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Южноуральца раздавило тракторомСегодня в 12:01

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Тело доставали спасатели.

Вечером 11 июня 2017 года в поселке Кувалжиха (Кыштымский ГО) опрокинулся трактор. Водитель скончался на месте.

По словам очевидцев, тракторист спускался с горы и не справился с управлением. Машина опрокинулась, водитель оказался зажат в кабине. Тело доставали спасатели.

В ГИБДД оперативно прокомментировать происшествие "Уралинформбюро" не смогли.

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