Он погиб.

В ночь на 13 июня 2017 года в Челябинске на улице 1-й Пятилетки рядом с Южно-Уральским государственным техническим колледжем водитель Kia Spectra протаранил автовышку.

"Мимо этой аварии произжали, видели как водителя вытаскивали. У автовышки небыло опозновательных знаков", - написала Ксения Шондина в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация автора, - прим.ред.).

В отделении пропаганды городской ГИБДД сообщили "Уралинформбюро", что 27-летний водитель иномарки был пьян и лишен прав. Он скончался на месте. Четверо его пассажиров с тяжелыми травмами госпитализированы.

Фото: ЧП | ДТП Челябинск | vk.com