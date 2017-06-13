В частном доме.

В ночь на 13 июня 2017 года в деревне Чернобровкина (Белоярский городской округ) при пожаре в доме на улице Гагарина погиб мужчина.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило в 02.50. На место выехали 4 единицы техники и 10 человек. Огонь охватил 200 "квадратов". Пожар был потушен в 03.40, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 08.53.

Причина возгорания выясняется.