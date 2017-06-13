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В Каменске-Уральском старшеклассник избил 10-летнего мальчикаСегодня в 13:00

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В пришкольном лагере.

В Каменске-Уральском в дневном летнем лагере одной из школ старшеклассник избил 10-летнего мальчика. У ребенка диагностировали сотрясение мозга.

Как сообщила "Уралинформбюро" пресс-секретарь МО МВД России "Каменск-Уральский" Ирина Чемезова, инцидент произошел 9 июня 2017 года. Проводится проверка.

Подробности о состоянии мальчика и причинах конфликта будут известны позже.

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