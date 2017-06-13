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В Сургуте пенсионер умер за рулем автомобиля Сегодня в 16:09

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Машина врезалась в столб.

Днем 13 июня в Сургуте 67-летний автомобилист скончался во время движения. Мужчина за рулем автомобиля Nissan Terrano ехал по улице Крылова. Около гостиницы "Медвежий угол" ему стало плохо, и он потерял контроль над машиной. Неуправляемый внедорожник врезался в фонарный столб.

Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.

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