Машина врезалась в столб.

Днем 13 июня в Сургуте 67-летний автомобилист скончался во время движения. Мужчина за рулем автомобиля Nissan Terrano ехал по улице Крылова. Около гостиницы "Медвежий угол" ему стало плохо, и он потерял контроль над машиной. Неуправляемый внедорожник врезался в фонарный столб.

Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.