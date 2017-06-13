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В Кемеровской области покончил с собой 22-летний южноуралецСегодня в 16:44

  • Текст

Служащий по контракту.

В городе Юрга Кемеровской области покончил с собой 22-летний контрактник, приехавший на службу из Карталов, пишет портал VSE42.Ru со ссылкой на друзей военнослужащего.

Мужчина жил в съемной квартире - там и был найден труп. Причиной самоубийства могло стать расставание с девушкой.

В пресс-службе ВСУ СКР по ЦВО "Уралинформбюро" не смогли предоставить оперативный комментарий.

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