В Кемеровской области покончил с собой 22-летний южноуралецСегодня в 16:44
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Служащий по контракту.
В городе Юрга Кемеровской области покончил с собой 22-летний контрактник, приехавший на службу из Карталов, пишет портал VSE42.Ru со ссылкой на друзей военнослужащего.
Мужчина жил в съемной квартире - там и был найден труп. Причиной самоубийства могло стать расставание с девушкой.
В пресс-службе ВСУ СКР по ЦВО "Уралинформбюро" не смогли предоставить оперативный комментарий.
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