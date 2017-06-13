Дети возвращались с соревнований.

Трое воспитанников пермского дворца детского творчества пострадали в ДТП в Удмуртии. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого министерства здравоохранения, у двух мальчиков 10 и 12 лет врачи диагностировали сотрясение мозга. Еще один 16-летний подросток отделался ушибами.

ДТП случилось вечером 11 июня 2017 года на 112 километре трассы Елабуга-Пермь. Дети возвращались со всероссийских соревнований по картингу, проходивших в Набережных Челнах.