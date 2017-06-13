И получил травму позвоночника.

В Челябинске с недостроенного частного дома упал 10-летний мальчик. Его увезли в больницу с травмой позвоночника, сообщает пресс-служба городского УМВД.

Происшествие случилось 10 июня 2017 года в поселке Керамического завода. Родители взяли школьника на дачу. На некоторое время он остался без присмотра взрослых. Мальчик забрался на второй этаж недостроенного дома и сорвался, передает "Уралинформбюро".