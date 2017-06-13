Кто выбросил отходы - выясняют специалисты.

В районе деревни Ушья в Югре местные жители обнаружили свалку медицинских отходов - использованные иглы и пробирки с кровью.

"Сегодня вы дался хороший солнечный денёк. Решили сходить на речку. Дорога проходит рядом с местной свалкой. Увиденным я была шокирована. На обочине дороги валяются иглы и одноразовые пробирки для забора крови, полные крови!!! Как и почему они там оказались?" - негодуют сельчане в соцсетях.

О находке местные жители сообщили в полицию. По словам пользователей соцсетей, пробирки забрали на экспертизу, передает "Уралинформбюро".