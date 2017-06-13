×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Нижнем Тагиле упавшая ветка тополя проломила мальчику черепСегодня в 20:03

  • Текст

Ребенка увезли в Екатеринбург.

В Нижнем Тагиле на 11-летнего мальчика рухнула обломившаяся ветка тополя. Ребенок получил серьезную черепно-мозговую травму. Сейчас он находится в одной из больниц Екатеринбурга.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, происшествие случилось днем 11 июня 2017 года. Мальчик катался на велосипеде по Северному шоссе. Сильный ветер оборвал ветку дерева - она упала прямо на ребенка.

По данному факту проводится доследственная проверка.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Как устроиться в спецназ, находясь в коме?

Как устроиться в спецназ, находясь в коме?

Тюменская судмедэкспертиза такого не исключает.

На вес мусора

На вес мусора

Во что влетят уральцам отходы?

Свинцовый завод "плавит" кресло мэра Дегтярска

Свинцовый завод "плавит" кресло мэра Дегтярска

Общественность не дремлет.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×