Ребенка увезли в Екатеринбург.

В Нижнем Тагиле на 11-летнего мальчика рухнула обломившаяся ветка тополя. Ребенок получил серьезную черепно-мозговую травму. Сейчас он находится в одной из больниц Екатеринбурга.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, происшествие случилось днем 11 июня 2017 года. Мальчик катался на велосипеде по Северному шоссе. Сильный ветер оборвал ветку дерева - она упала прямо на ребенка.

По данному факту проводится доследственная проверка.