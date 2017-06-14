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Житель Сухоложского района скончался после укуса клещаСегодня в 08:55

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Это уже второй летальный исход за сезон.

В поселке Алтынай Сухоложского района после укуса клеща от энцефалита скончался 70-летний мужчина. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора, у пенсионера не было прививки от заболевания и иммуноглобулина он не получал.

К настоящему моменту в регионе зарегистрировано более 16,2 тысячи покусанных клещами. 84 из них находятся в больницах с энцефалитом (у 9 диагноз подтвержден лабораторно), 224 - с боррелиозом (подтвержден у 72 человек).

Случаи присасывания клещей фиксируются в 62 муниципалитетах. Наибольшее число пострадавших от кровопийц - в Талицком, Асбестовском, Рефтинском, Пышминском, Тугулымском городских округах, Слободо-Туринском и Байкаловском муниципальных районах, а также в Ирбитском муниципальном образовании.

Стоит добавить, что ранее от энцефалита скончалась 68-летняя екатеринбурженка.

Ранее по теме:
Екатеринбурженка умерла от клещевого энцефалита

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