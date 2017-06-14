Полиция проводит проверку.

Вечером 13 июня 2017 года в Екатеринбурге на улице Бебеля, 61 (рядом с кафе Pizza Mia и автозаправкой "Лукойл") произошла драка со стрельбой.

"Сообщение о конфликте поступило в отдел полиции №9 . На место выезжали сотрудники полиции. Сейчас проводится проверка, обстоятельства выясняются. Подробности будут известны позже", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД.

Пока нет информации о том, сколько человек участвовало в потасовке и есть ли пострадавшие.