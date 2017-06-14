Перебегавшую дорогу.

13 июня 2017 года в Ханты-Мансийске на улице Комсомольской 51-летняя водитель Nissan сбила 5-летнюю девочку.

Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по ХМАО-Югре. Девочку с травмами доставили в больницу. Где в это время находились ее родители, не уточняется.