СКР проводит проверку.

Следователи разбираются в обстоятельствах гибели двух 8-летних мальчиков в Миассе. Тела детей достали спасатели из Поликарповского пруда в ночь на 14 июня 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

По предварительным данным, днем дети уши гулять. Через некоторое время мать одного из мальчиков позвонила ему на сотовый, но ребенок не ответил. С телефона сына ей перезвонила незнакомая женщина. Она сообщила, что на берегу лежит детская одежда и телефон. После этого родители мальчиков обратились в полицию.

Тела школьников направлены на судмедэкспертизу.