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В Лондоне полыхает жилой небоскреб - 50 пострадавшихСегодня в 11:54

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С огнем сражаются 200 пожарных.

По меньшей мере 50 человек пострадали при пожаре, охватившем 27-этажный жилой дом "Гренфелл Тауэр" в Лондоне, сообщает местная служба "скорой помощи".

Возгорание на втором этаже высотки 1974 года постройки началось около часа ночи 14 июня. Пламя быстро распространилось и охватило все этажи. В тушении задействовано более 200 пожарных и около 40 единиц техники.

#GrenfellTower #Kensington #london #PrayersForGrenfell

Публикация от KhAliD Uk (@khaliduk32) Июн 13 2017 в 7:45 PDT

Так как эвакуация жильцов 120 квартир затянулась, люди прыгали из окон или спускались по связанным простыням. По данным СМИ, пропала 13-летняя девочка. Также сообщается, что в охваченном огнем здании все еще могут оставаться люди.

Мэр Лондона Садик Хан назвал пожар значительным. Ведущую к горящему небоскребу дорогу перекрыла полиция, транспорт и пешеходов отправляют в обход - со здания падают горящие панели и другие элементы конструкции.

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