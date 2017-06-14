Пострадали шесть человек.

В Тюмени в столкновении маршрутки и двух легковых автомобилей пострадали 6 человек. Авария произошла утрjv 14 июня на улице Газовиков, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального УМВД России.

Предварительно установлено, что 33-летняя водитель "Тойоты" не уступила дорогу и врезалась в маршрутный миниавтобус "Форд". От удара легковушку откинуло на "Рено".

Ушибы и переломы получили четыре пассажира маршрутки, водитель "Тойоты" и ее 7-летняя дочь.