×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Прикамье в тройном ДТП погибла автоледиСегодня в 12:11

  • Текст

Столкнулись фура, грузовик и спецавтомобиль.

Вечером 13 июня 2017 года на 11 километре трассы Пермь - Березники столкнулись фура Volvo Truck и грузовая "Газель".

Виновником аварии стал 52-летний водитель большегруза, рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Пермскому краю. Он не выдержал безопасную дистанцию и протаранил попутный грузовик. От удара "Газель" отбросило на спецавтомобиль, который наносил дорожную разметку. После этого грузовик вылетел в кювет.

55-летняя женщина - водитель "Газели" скончалась на месте. Водитель и пассажир спецавтомобиля получили травмы головы.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Госпрограмма умерла. Господдержка вечна?

Госпрограмма умерла. Господдержка вечна?

За дешевую ипотеку заплатят шельфом.

Как устроиться в спецназ, находясь в коме?

Как устроиться в спецназ, находясь в коме?

Тюменская судмедэкспертиза такого не исключает.

На вес мусора

На вес мусора

Во что влетят уральцам отходы?

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×