Столкнулись фура, грузовик и спецавтомобиль.

Вечером 13 июня 2017 года на 11 километре трассы Пермь - Березники столкнулись фура Volvo Truck и грузовая "Газель".

Виновником аварии стал 52-летний водитель большегруза, рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Пермскому краю. Он не выдержал безопасную дистанцию и протаранил попутный грузовик. От удара "Газель" отбросило на спецавтомобиль, который наносил дорожную разметку. После этого грузовик вылетел в кювет.

55-летняя женщина - водитель "Газели" скончалась на месте. Водитель и пассажир спецавтомобиля получили травмы головы.