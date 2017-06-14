"Заработали" 6 миллионов.

Днем 13 июня в Реже двое неизвестных в масках и с топором ограбили ювелирный магазин "Русское золото". Злоумышленники вынесли украшения общей стоимостью 6 миллионов рублей, сообщил "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Преступники зашли в магазин со двора. Продавец, услышав шум, нажала тревожную кнопку и выбежала на улицу. Ограбление заняло у злоумышленников всего 2 минуты, силовики, прибывшие по вызову, на месте их уже не застали.

Грабители скрылись на автомобиле с московскими номерами. Его вскоре обнаружили брошенным в лесу. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж в особо крупном размере".