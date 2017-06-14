В День города.

В Перми мужчина получил ожоги 10% тела, когда укладывал асфальт, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Инцидент произошел вечером 12 июня, в День города. 47-летний пермяк асфальтировал дорогу у дома в поселке Архиерейка. Когда мужчина разогревал битумную смесь, на нем загорелась одежда. Ему удалось самостоятельно сбить пламя и вызвать скорую.

Мужчину доставили в пермскую клиническую больницу №21 с ожогами лица и ног.