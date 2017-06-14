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В Прикамье 15-летний подросток погиб от удара токомСегодня в 14:50

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Во время фотосессии на ЛЭП.

В Пермском крае проводится проверка по факту гибели 15-летнего подростка от электротравмы.

По информации следственных органов, 13 июня двое школьников забрались на металлическую анкерную опору ВЛ 110 кВ "Апрельская-Очер", чтобы сделать экстремальное фото. Одного из них ударило током. Подросток погиб на месте.

В случившемся разбирается специальная комиссия филиала ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго", расследованием инцидента также занимаются правоохранительные органы, передает "Уралинформбюро".

Следует отметить, что аналогичный инцидент произошел в мае на Среднем Урале - 14-летний школьник погиб от удара током, когда взобрался на опору ЛЭП 110 кВ "Алапаевск - Молокозавод".

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