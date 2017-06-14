После ссоры с женой.

В центре Верхнего Уфалея в ночь на 14 июня 51-летний местный житель после ссоры с женой открыл огонь из карабина.

Мужчина, будучи нетрезвым, угрожал убить супругу, рассказали "Уралинформбюро" в региональном ГУ МВД России. Он несколько раз выстрелил из ружья в стены и потолок помещения, после чего отправился на улицу, где продолжил стрельбу. Полицию вызвали испуганные очевидцы. Никто из людей не пострадал.

Прибывшие на место стражи правопорядка доставили стрелка в отдел дознания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Хулиганство". Дебоширу грозит до пяти лет лишения свободы.