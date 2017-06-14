Подростка госпитализировали.

13 июня 2017 года в Березниках на улице Парижской Коммуны 15-летний водитель скутера протаранил припаркованный Kia Rio. Подростка госпитализировали с многочисленными травмами, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Пермскому краю.

Скутер школьнику купили родители, несмотря на то, что управлять этим видом транспорта можно лишь с 16 лет. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.