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Суд арестовал отца депутата Госдумы Алексея Балыбердина Сегодня в 15:36

  • Текст

За пьяную езду.

Тагильчанина Владимира Балыбердина - отца депутата Госдумы от Свердловской области Алексея Балыбердина - арестовали на 10 суток за пьяную езду. Решение вынес мировой суд Пригородного района Свердловской области 13 июня 2017 года.

"Есть такая история, имеет место быть. Он поехал в деревню, потом решил съездить на рыбалку. Ну, все – съездил", - многозначительно прокомментировал "Уралинформбюро" Балыбердин-младший.

По данным местных СМИ, В.Балыбердина задержали вечером 10 июня в поселке Краснополье. Он ехал на мотоцикле на рыбалку. При этом прав у него не было. Мужчина пояснил, что выпивал накануне, и алкоголь еще не выветрился.

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