Уехали на родник и пропали.

Полиция и волонтеры Пермского края разыскивают семейную пару, исчезнувшую в окрестностях Юго-Камска 1 июня. 45-летний Алексей Евсин и 51-летняя Любовь Бурдина вместе с собакой поехали на автомобиле на родник, и с тех пор их местонахождение не известно. О пропаже пермяков сообщила их близкая родственница.

По данным официального представителя Пермского межрайонного следственного отдела регионального СУ СКР Федора Лимпинского, в поисках участвуют полторы сотни человек – полицейские, кинологи, водолазы и волонтеры. Уже обследовано несколько километров лесного массива и дно прилегающих водоемов. Привлечена к поискам и конная полиция – для более детальной проверки местности, передает "Уралинформбюро".

Знакомые исчезнувшей пары характеризуют мужа с женой как добропорядочных и неконфликтных людей. Они не злоупотребляют спиртными напитками и имеют стабильный источник доходов.