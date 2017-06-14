У спасателей не было своего борта.

4-летнего Диму Пескова, четверо суток плутавшего в лесу под Рефтинским, доставили в ОДКБ №1 на военном вертолете. Единственный борт регионального МЧС сейчас находится в ХМАО-Югра на пожаре, сообщил "Уралинформбюро" замначальника по антикризисному управлению ГУ МЧС по Свердловской области Сергей Щербаков.

"Сложностей в согласовании не было. В принципе, у нас проблем не возникает: мы взаимодействуем с медициной катастроф, Росгвардией, военными", - заверил С.Щербаков.

Следует отметить, что после ликвидации весной 2017 года Уральского авиационно-спасательного центра МЧС (он влился в состав аналогичного Красноярского центра) два из трех имевшихся вертолетов отправили из УрФО в Сибирь.

Проводимая реформа МЧС уже вышла боком в конце апреля 2017 года, когда в югорской тайге произошла перестрелка. Тогда погибли два человека, еще двое пострадали. Выжившие вызвали спасателей, однако те не смогли оказать помощь из-за отсутствия вертолетов.

Дима Песков потерялся утром 10 июня. Ребенок отдыхал с родителями на Рефтинском водохранилище. Четверо суток на поиски ребенка выходило более 500 человек. Они прочесали 96 квадратных километров. Мальчика нашли утром 14 июня двое волонтеров. Их представят к государственным наградам.

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