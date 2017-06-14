На станции "Уральская".

Днем 14 июня на станции метро "Уральская" в Екатеринбурге скончался 49-летний мужчина. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

По данным полиции, мужчине стало плохо, очевидцы вызвали скорую, но врачи не успели - пассажир скончался. Тело некоторое время лежало в центре зала станции метро.

По факту смерти ведется доследственная проверка.