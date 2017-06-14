Парень со звучным именем нарушил ПДД.

Полиция Нижневартовска разыскивает Артура Короля, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе городского УМВД. Тезка героя легенд нарушил правила дорожного движения. Ранее он уже подвергался административному наказанию. Теперь его ждет подписка о невыезде.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефонам: (3466) 49-30-29, 8-912-938-42-10 или 02.