Детей госпитализировали.

Вечером 14 июня 2017 года в Соликамске на проспекте Ленина 19-летний водитель ВАЗа сбил 8-летнего мальчика и 9-летнюю девочку.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Пермскому краю, дети переходили дорогу по "зебре". По предварительным данным, водитель "пятерки" ехал со скоростью, которая не позволила ему полностью остановиться перед пешеходным переходом. Школьников госпитализировали с тяжелыми травмами.

Ранее этот водитель неоднократно привлекался к ответственности за нарушения ПДД, в том числе за управление авто в состоянии наркотического опьянения. По факту аварии проводится проверка.