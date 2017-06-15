×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Британский ученый-миллионер погиб под копытами коровСегодня в 11:27

  • Текст

Рядом с церковью.

Британского ученого Брайана Беллхауза во время вечерней прогулки насмерть затоптали коровы. Трагедия произошла 12 июня 2017 года недалеко от родового имения Беллхаузов в Восточном Суссексе, пишет Independent.

Когда 80-летний профессор Оксфордского университета проходил возле церкви XI века в деревне Гестлинг, на него набросилось возвращавшееся с пастбища стадо коров, передает "Уралинформбюро".

На крики раненого пожилого мужчины сбежались соседи. Они же вызвали скорую и полицию. Миллионера планировали вертолетом отправить в реанимацию одной из больниц, однако этого не потребовалось - полученные им травмы оказались смертельными.

Стоит отметить, что несколькими днями ранее другой британский миллионер - 70-летний Дерек Мид стал жертвой собственного пса. Предположительно, питомец запрыгнул в кабину трактора, случайно нажал на рычаг, машина пришла в движение и задавила мужчину.

Ранее по теме:
В Британии собака на тракторе задавила миллионера

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Ребятам о зверятах»

Главные новости

Аналитика

Госпрограмма умерла. Господдержка вечна?

Госпрограмма умерла. Господдержка вечна?

За дешевую ипотеку заплатят шельфом.

Как устроиться в спецназ, находясь в коме?

Как устроиться в спецназ, находясь в коме?

Тюменская судмедэкспертиза такого не исключает.

На вес мусора

На вес мусора

Во что влетят уральцам отходы?

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×