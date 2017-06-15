Рядом с церковью.

Британского ученого Брайана Беллхауза во время вечерней прогулки насмерть затоптали коровы. Трагедия произошла 12 июня 2017 года недалеко от родового имения Беллхаузов в Восточном Суссексе, пишет Independent.

Когда 80-летний профессор Оксфордского университета проходил возле церкви XI века в деревне Гестлинг, на него набросилось возвращавшееся с пастбища стадо коров, передает "Уралинформбюро".

На крики раненого пожилого мужчины сбежались соседи. Они же вызвали скорую и полицию. Миллионера планировали вертолетом отправить в реанимацию одной из больниц, однако этого не потребовалось - полученные им травмы оказались смертельными.

Стоит отметить, что несколькими днями ранее другой британский миллионер - 70-летний Дерек Мид стал жертвой собственного пса. Предположительно, питомец запрыгнул в кабину трактора, случайно нажал на рычаг, машина пришла в движение и задавила мужчину.

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