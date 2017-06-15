В Тюменской области женщина погибла под колесами товарнякаСегодня в 15:33
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Грузового.
Вечером 14 июня 2017 года в районе станции Винзили (Тюменская область) грузовой поезд насмерть сбил 50-летнюю женщину.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского СУ на транспорте СКР, погибшая шла по путям навстречу составу и не реагировала на предупредительные сигналы. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.
Тело женщины направлено на судмедэкспертизу. Проводится проверка.
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