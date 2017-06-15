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Пожар в лондонской высотке унес 12 жизнейСегодня в 13:29

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Еще 80 человек остаются в больницах.

Жертвами крупного пожара в жилой высотке "Гренфелл Тауэр" на западе Лондона стали 12 человек. Само здание выгорело полностью.

По словам представителя Скотланд-Ярда Стюарта Канди, число смертельных случаев может увеличиться. В больницах остаются 80 пострадавших, 18 из которых в критическом состоянии, пишет ТАСС.

Пожарные осмотрели практически весь небоскреб, в котором на момент возгорания могло находиться до 600 человек. Многих из них удалось вывести в самом начале пожара, передает "Уралинформбюро".

Оказавшиеся в огненной ловушке жители верхних этажей в панике выбрасывали детей и сами прыгали из окон, спускались по связанным из простыней веревкам. Чтобы привлечь к себе внимание пожарных люди махали полотенцами и включенными мобильниками, рассказывают очевидцы.

Пожар в "Гренфелл Тауэр" вспыхнул в ночь на 14 июня. По неподтвержденным данным, причиной возгорания стал взорвавшийся холодильник на четвертом этаже. Пламя быстро поползло вверх и вскоре охватило всю высотку.

В связи с произошедшим мэр Лондона Садик Хан заявил о необходимости проверить ситуацию с безопасностью подобных многоэтажек.

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