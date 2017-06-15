В Казахстане.

Трагическими последствиями обернулся пуск ракеты-носителя «Союз 2-1а» с космодрома Байконур 14 июня. Боковые блоки ракеты упали в Казахстане недалеко от города Жезказган, после чего в степи начался пожар.

Как сообщили "Уралинформбюро" в Роскосмосе, бороться с огнем мешали сложные метеоусловия – свыше 30 градусов жары и резкий порывистый ветер.

При тушении пожара погиб водитель КамАЗа - сотрудник предприятия, занимающегося обслуживанием районов падения."Автомобиль накрыло пламенем в результате особенно сильного порыва ветра", - уточнили в Роскосмосе.