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Гибель двух рабочих на курганском заводе обернулась "уголовкой"Сегодня в 14:02

  • Текст

СКР ищет виновных.

По факту гибели двух рабочих при взрыве на ЗАО "Курганспецарматура" возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц". Сейчас выясняется, кто отвечал за обеспечение техники безопасности на заводе, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

ЧП произошло 30 мая 2017 года во время испытаний на герметичность отремонтированной запорной арматуры. Произошел срыв крышки, находившейся под давлением. Оказавшиеся рядом рабочие 1971 и 1985 годов рождения погибли.

Ранее по теме:
При взрыве на курганском заводе погибли двое рабочих

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