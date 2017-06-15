Он не вернулся из библиотеки.

В Каслях ищут 10-летнего Ивана Котова. Школьник пропал 14 июня, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области. Мальчик поехал на велосипеде в библиотеку школы №25, получил там книги, но домой не вернулся. О пропаже ребенка сообщила его мать.

Сейчас мальчика ищут сотрудники МЧС, правоохранительных органов и волонтеры. На место также выехали следователи-криминалисты из областного управления Следственного комитета.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Убийство".