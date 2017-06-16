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В Кольцово лайнер соскользнул с ВПП15 июня в 16:01

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Мокрой после дождя.

Днем 15 июня 2017 года в Екатеринбурге временно закрыли аэропорт Кольцово. Прибывающие самолеты перенаправляют на запасные аэродромы - в Пермь и Челябинск.

По данным пресс-службы воздушной гавани, лайнер авиакомпании "Уральские авиалинии" выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. В ближайшее время его отбуксируют, и аэропорт вернется к работе в штатном режиме.

"При выполнении рейса U6-261 Москва - Екатеринбург при посадке на мокрую ВПП произошел эффект гидроглиссирования и воздушное судно выкатилось за пределы ВПП. В результате происшествия никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал, самолет не поврежден", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Уральских авиалиний".

По факту произошедшего начаты проверки транспортной прокуратуры и Росавиации.

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