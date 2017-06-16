Возбуждено уголовное дело.

Следователи установили владельца собак, которые загрызли мужчину в районе Промзоны в Советском. Возбуждено уголовное дело по ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

"Местный житель приютил часть бездомных собак, подкармливал их. Затем они ощенились. То есть фактически мужчина является владельцем животных", - сообщил "Уралинформбюро" руководитель Югорского межрайонного следственного отдела окружного СУ СКР Владимир Ермолаев.

Трагедия произошла в ночь на 14 июня 2017 года. На прохожего набросились 2 собаки, затем к ним присоединились еще 10. Они повалили мужчину на землю и растерзали.

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