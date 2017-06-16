После двухчасового перерыва.

В 16.30 15 июня екатеринбургский аэропорт Кольцово вернулся к работе в штатном режиме. В ближайшее время ожидается прибытие самолетов, перенаправленных на запасные аэродромы в Челябинске, Перми и Тюмени, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе воздушной гавани.

Двухчасовой перерыв в работе Кольцово спровоцировал выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы лайнер "Уральских авиалиний", прибывший из Москвы в 14.15. Никто из пассажиров не пострадал, самолет отбуксирован на место стоянки.

По данным пресс-службы авиакомпании, при посадке на мокрую ВПП произошел эффект гидроглиссирования.

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